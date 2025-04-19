Концертный зал имени Прокофьева в Челябинске закроют до конца лета

Зал будет закрыт до конца лета, а его деятельность возобновится только 28 августа.
Последним мероприятием перед закрытием станет концерт Московского пасхального фестиваля 5 мая. В программе примет участие Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.
На период реконструкции мероприятия филармонии переносятся на площадки зала «Родина» и Детской филармонии. Кассы Концертного зала имени Прокофьева продолжат функционировать в стандартном режиме.
В рамках ремонтных работ запланирована замена паркета, реконструкция сцены, обновление дверей в фойе и реставрация санузлов.
Открытие обновленного зала ознаменует концерт Оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема в рамках фестиваля «Какой удивительный мир!».