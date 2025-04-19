Макаревич* послал на три буквы прохожего, задавшего вопрос про Россию

Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планирует выступить на сцене в Киеве после окончания украинского конфликта. Однако перед поклонниками в России выходить на сцену он не собирается. Об этом музыкант заявил в ходе диалога с мужчиной в Израиле, в конце беседы послав его на три буквы.