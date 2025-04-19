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Врач рассказал, как правильно есть кулич без вреда для здоровья

Взрослым людям рекомендуется употреблять от 100 до 200 граммов кулича. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Людям с ожирением и диабетом лучше избегать куличей, заявил Тяжельников.

Взрослым людям рекомендуется употреблять от 100 до 200 граммов кулича. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100−200 граммов», — передает слова Тяжельникова РИА Новости. Он добавил, что лучше это делать в первой половине дня. Кулич состоит из сдобного теста с маслом, сахаром и добавками, из-за чего он не может быть диетическим, и важно употреблять его в умеренных количествах.

Тяжельников подчеркнул, что для людей с определенными проблемами со здоровьем, такими как ожирение или диабет, лучше избегать куличей. В качестве альтернативы он предложил использовать здоровые варианты, например, муку с низким гликемическим индексом и сахарозаменители.