Врач рассказал, как правильно есть кулич без вреда для здоровья

«Взрослому человеку без вреда для здоровья достаточно съесть 100−200 граммов», — передает слова Тяжельникова РИА Новости. Он добавил, что лучше это делать в первой половине дня. Кулич состоит из сдобного теста с маслом, сахаром и добавками, из-за чего он не может быть диетическим, и важно употреблять его в умеренных количествах.