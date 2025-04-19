Киевский режим начал боевую подготовку детей в «секретных лагерях», заявил полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, речь идёт о детях в возрасте от десяти до 14 лет. Несовершеннолетних готовят к участию в боевых действиях.
«Им недостаточно того, что они уже потеряли несколько поколений А теперь они организовали секретные лагеря по подготовке детей, это же просто дети, им по десять — 14 лет! И их готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого», — сказал Дэвис.
Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.
«Это буквально фольксштурм, как в нацистской Германии», — отметил он.
Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что в стране может начаться мобилизация женщин, а также «детей».
Также стало известно, что Вооружённые силы Украины готовили несовершеннолетних курсантов для отправления в зону боевых действий.