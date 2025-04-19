Дэвис: Украина готовит детей к участию в боевых действиях

«Им недостаточно того, что они уже потеряли несколько поколений А теперь они организовали секретные лагеря по подготовке детей, это же просто дети, им по десять — 14 лет! И их готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого», — сказал Дэвис.