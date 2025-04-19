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Дэвис: Украина готовит детей к участию в боевых действиях

На Украине создали «секретные лагеря» для несовершеннолетних.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим начал боевую подготовку детей в «секретных лагерях», заявил полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, речь идёт о детях в возрасте от десяти до 14 лет. Несовершеннолетних готовят к участию в боевых действиях.

«Им недостаточно того, что они уже потеряли несколько поколений А теперь они организовали секретные лагеря по подготовке детей, это же просто дети, им по десять — 14 лет! И их готовят к участию в боевых действиях, что будет с их психикой после этого», — сказал Дэвис.

Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.

«Это буквально фольксштурм, как в нацистской Германии», — отметил он.

Ранее украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что в стране может начаться мобилизация женщин, а также «детей».

Также стало известно, что Вооружённые силы Украины готовили несовершеннолетних курсантов для отправления в зону боевых действий.