«Мы не станем ждать»: в Госдепе решительно дали Европе понять, что США могут выйти из процесса украинского урегулирования

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что европейским партнерам Америки следует осознать: Вашингтон не планирует бесконечно участвовать в попытках разрешения украинского кризиса. Об этом Брюс сообщила в эфире телеканала Fox News.
«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречу за встречей, мы не станем ждать и надеяться», — сказала она.
Ранее газета The New York Times сообщала, что сейчас в США не поднимают вопрос новых пакетов военной помощи Украине. Так, действующий президент США Дональд Трамп придерживается плана ориентироваться на национальные интересы Америки. Его политика в отношении Украины строится на принципе взаимной выгоды.
При этом в период его руководства администрация не предоставляла европейским союзникам уверенности в том, что США будут и дальше делиться с Украиной разведывательной информацией.