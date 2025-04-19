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«Мы не станем ждать»: в Госдепе решительно дали Европе понять, что США могут выйти из процесса украинского урегулирования

Госдеп: Европе пора понять, что США не будут бесконечно решать украинский вопрос.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что европейским партнерам Америки следует осознать: Вашингтон не планирует бесконечно участвовать в попытках разрешения украинского кризиса. Об этом Брюс сообщила в эфире телеканала Fox News.

«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречу за встречей, мы не станем ждать и надеяться», — сказала она.

Ранее газета The New York Times сообщала, что сейчас в США не поднимают вопрос новых пакетов военной помощи Украине. Так, действующий президент США Дональд Трамп придерживается плана ориентироваться на национальные интересы Америки. Его политика в отношении Украины строится на принципе взаимной выгоды.

При этом в период его руководства администрация не предоставляла европейским союзникам уверенности в том, что США будут и дальше делиться с Украиной разведывательной информацией.