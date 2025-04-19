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Строительство и ремонт нескольких аэропортов запланированы в Иркутской области

Один из главных вопросов — возведение главной воздушной гавани Приангарья.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили тему развития аэродромов в регионе.

Одним из главных вопросов стало строительство главной воздушной гавани Приангарья на выбранной ранее площадке «Ключевая» — между Ангарском и Шелеховом. Быстрее приступить к возведению аэропорта может помочь концессионное соглашение с инвестором.

Приятные перемены ожидают на севере области. Будут завершены реконструкции аэропортов Бодайбо и Братска, решаются вопросы реконструкции аэропорта Киренска, капремонта аэропорта Усть-Кута, оснащения аэропорта Усть-Илимска радиомаячной системой посадки.

Напомним, в Бодайбинском районе на реке Витим закрыли переправу «Бодайбо — Бисяга». Такое решение приняли из-за плохого состояния льда.