Строительство и ремонт нескольких аэропортов запланированы в Иркутской области

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили тему развития аэродромов в регионе.
Одним из главных вопросов стало строительство главной воздушной гавани Приангарья на выбранной ранее площадке «Ключевая» — между Ангарском и Шелеховом. Быстрее приступить к возведению аэропорта может помочь концессионное соглашение с инвестором.
Приятные перемены ожидают на севере области. Будут завершены реконструкции аэропортов Бодайбо и Братска, решаются вопросы реконструкции аэропорта Киренска, капремонта аэропорта Усть-Кута, оснащения аэропорта Усть-Илимска радиомаячной системой посадки.
Напомним, в Бодайбинском районе на реке Витим закрыли переправу «Бодайбо — Бисяга». Такое решение приняли из-за плохого состояния льда.