«Это нечто отдельное»: в Госдепе предупредили, что сделка по ресурсам Киева не является частью переговоров по Украине

Соединенные Штаты и Украина в скором времени заключат сделку по редкоземельным металлам Киева. Подписание соглашения планируется на ближайшие дни. Однако ресурсная сделка никак не связана с урегулированием украинского конфликта, заявила представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс в эфире Fox News.
По ее словам, это отдельные процессы. Заключение сделки по минералам не поможет в разрешении украинского конфликта.
«Это нечто отдельное. Это не является частью переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, которое остановит этот конфликт», — заключила Тэмми Брюс.
Вашингтон, тем временем, стал на шаг ближе к получению желаемых редкоземельных металлов Украины. Стороны подписали меморандум по соглашению об ископаемых.