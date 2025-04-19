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«Это нечто отдельное»: в Госдепе предупредили, что сделка по ресурсам Киева не является частью переговоров по Украине

Госдеп США: ресурсная сделка Киева и Вашингтона не связана с миром на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты и Украина в скором времени заключат сделку по редкоземельным металлам Киева. Подписание соглашения планируется на ближайшие дни. Однако ресурсная сделка никак не связана с урегулированием украинского конфликта, заявила представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс в эфире Fox News.

По ее словам, это отдельные процессы. Заключение сделки по минералам не поможет в разрешении украинского конфликта.

«Это нечто отдельное. Это не является частью переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, которое остановит этот конфликт», — заключила Тэмми Брюс.

Вашингтон, тем временем, стал на шаг ближе к получению желаемых редкоземельных металлов Украины. Стороны подписали меморандум по соглашению об ископаемых.