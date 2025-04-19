«Это нечто отдельное»: в Госдепе предупредили, что сделка по ресурсам Киева не является частью переговоров по Украине

Соединенные Штаты и Украина в скором времени заключат сделку по редкоземельным металлам Киева. Подписание соглашения планируется на ближайшие дни. Однако ресурсная сделка никак не связана с урегулированием украинского конфликта, заявила представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс в эфире Fox News.