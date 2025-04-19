Рэперу Diddy, обвиняемому в сексуальном насилии, отказали в переносе суда

Адвокаты артиста ранее ходатайствовали о переносе слушаний на два месяца, мотивируя это необходимостью более тщательной подготовки защиты. Однако федеральный судья отклонил это прошение, и процесс, как запланировано, начнётся 5 мая в Нью-Йорке.