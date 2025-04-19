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Рэперу Diddy, обвиняемому в сексуальном насилии, отказали в переносе суда

Аадвокаты Комбса попросили перенести заседание суда на два месяца, чтобы лучше подготовить защиту.

Источник: Аргументы и факты

Суд отказал рэперу Шону Комбсу, известному под сценическим именем Diddy, в просьбе отсрочить судебное разбирательство по делу о сексуальном насилии.

Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на официальное судебное уведомление.

Адвокаты артиста ранее ходатайствовали о переносе слушаний на два месяца, мотивируя это необходимостью более тщательной подготовки защиты. Однако федеральный судья отклонил это прошение, и процесс, как запланировано, начнётся 5 мая в Нью-Йорке.

15 апреля стало известно, что Diddy, не признал себя виновным в новых обвинениях, выдвинутых против него в суде Нью-Йорка по делу о сексуальных преступлениях и торговле людьми.