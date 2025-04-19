Вильфанд предупредил Урал и Сибирь о «сложной» погоде

В Свердловской области ожидаются дожди.
Сибирь и Урал ожидает «сложная» погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что в ближайшие дни ожидаются осадки, сильный ветер и резкое понижение температуры.
«На юге Сибири совсем не сладко. Несладко и на Урале. В Свердловской области переменчивая погода, особенно в начале следующей недели, — сильный дождь, ветер до 20 м/с», — передает слова Вильфанда «Интерфакс». Он добавил, что на юге Сибири температура упадет на 4−8 градусов ниже нормы, ночные показатели будут колебаться от −3 до −8 градусов, а днем — от +5 до +8.
В некоторых регионах, таких как Республика Алтай и Кемеровская область, прогнозируются дожди и мокрый снег с порывами ветра до 35 м/с. В то же время, на Волге температурные показатели будут значительно выше нормы, достигая около 25 градусов на юге, заключил Вильфанд.