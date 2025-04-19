Вильфанд предупредил Урал и Сибирь о «сложной» погоде

«На юге Сибири совсем не сладко. Несладко и на Урале. В Свердловской области переменчивая погода, особенно в начале следующей недели, — сильный дождь, ветер до 20 м/с», — передает слова Вильфанда «Интерфакс». Он добавил, что на юге Сибири температура упадет на 4−8 градусов ниже нормы, ночные показатели будут колебаться от −3 до −8 градусов, а днем — от +5 до +8.