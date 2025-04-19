Реальная цена в два раза ниже: риэлтор оценил роскошную квартиру Волочковой

Анастасия Волочкова выставила свою квартиру в Санкт-Петербурге площадью 196 кв. м в Санкт-Петербурге на продажу за 165 млн рублей, писали СМИ. С 2011 года недвижимость балерины периодически появляется на сайтах по продаже недвижимости, но покупателя на нее пока так и не нашлось. Aif.ru поговорил с риэлтором Андреем Кашаповым и узнал, почему квартира Волочковой в стиле рококо — «неликвид», кто все-таки может ее купить и будут ли туда водить экскурсии.
Канделябры, позолота и хрусталь.
Aif.ru узнал, что в квартире экс-примы высота потолков достигает 3 метра, стоит дорогая мебель в псевдоантичном стиле, камин, есть эксклюзивная роспись интерьера на кухне. В квартире два санузла, есть гостевая спальня, кабинет-библиотека, спортивная комната и хозяйственный блок.
Комнаты украшают хрустальные люстры и золоченые бра в виде лебедей, канделябры зеркала ручной работы, кругом лепнина и позолота. Квартира расположена в особняке Павла Дашкова 1831 года постройки, он стоит на закрытой территории с охраной.
Квартира Анастасии Волочковой достаточно необычна из-за интерьера, она похожа на какое-то отделение Эрмитажа, отметил Кашапов.
Будут водить экскурсии.
Потенциальный покупатель квартиры Волочковой может водить туда экскурсии после заключения сделки, считает эксперт.
«Да. Там как раз много пеших экскурсионных маршрутов проходит. И заводить туда (в квартиру — ред.) за какие-то деньги, наверное, было бы интересно», — сказал риэлтор.
Людей, которые хотели бы приобрести жилье для себя, такая квартира вряд ли заинтересует, эта недвижимость может просто пополнить чью-то коллекцию, кто воспринимает подобные квартиры как антиквариат, добавил Кашапов.
При этом риэлтор отметил, что цена на квартиру завышена примерно в 1,5−2 раза, если учитывать ее местоположение. В среднем квартиры в районе Итальянской улицы стоят от 60 млн рублей, тогда как экс-прима хочет 165 млн рублей.
Несмотря на высокую цену, объявление о продаже посмотрело более 300 человек.
«Интерес к объекту есть. На сайте объявлений указано, что объявление посмотрели более 300 уникальных посетителей за последние пару дней. Скорее всего, объект привлек внимание за счет своей неординарности. Обычно такие лоты, как бывшая тюрьма “Кресты”, квартиры Бориса Гребенщикова* или той же Волочковой всегда привлекают внимание», — указал Кашапов.
Самый ценный подарок.
Волочкова отрицает, что хотела продать квартиру. Журналистам балерина заявила, что квартирой, которую ей подарил Сулейман Керимов, она дорожит.
«Никаких долгов у меня нет. Квартиру я не продаю, она мне дорога. Это подарок Сулеймана Керимова — моей самой большой любви в жизни. Просто кому-то очень хочется перед свадьбой дочери отвлечь внимание от этого события», — сказала она в разговоре с Ura.ru.
После того, как информация о продаже квартиры просочилась в Сеть, объявление было снято с публикации на одном из сайтов объявлений. Последнее обновление было сделано 18 апреля в 12:38 мск.
*Признан иностранным агентом в РФ.