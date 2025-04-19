Реальная цена в два раза ниже: риэлтор оценил роскошную квартиру Волочковой

Анастасия Волочкова выставила свою квартиру в Санкт-Петербурге площадью 196 кв. м в Санкт-Петербурге на продажу за 165 млн рублей, писали СМИ. С 2011 года недвижимость балерины периодически появляется на сайтах по продаже недвижимости, но покупателя на нее пока так и не нашлось. Aif.ru поговорил с риэлтором Андреем Кашаповым и узнал, почему квартира Волочковой в стиле рококо — «неликвид», кто все-таки может ее купить и будут ли туда водить экскурсии.