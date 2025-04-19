Белый дом официально назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане

На новой странице сообщается, что вирус обладает «биологическими характеристиками, которые не встречаются в природе», а все случаи заражения COVID-19 произошли от одного источника. По мнению Белого дома, это противоречит динамике прошлых пандемий, сопровождавшихся множественными очагами заражения. В публикации указывается, что в Ухане действует ведущая китайская лаборатория по исследованию коронавирусов, в которой проводились эксперименты по усилению функций вирусов при недостаточном уровне биобезопасности.