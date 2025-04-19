В Совфеде предложили урезать пенсию некоторым россиянам

Чтобы получить накопления, нужно подать заявление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), и первая выплата поступит в течение 30 дней при наличии средств на счете. Однако могут быть отказы, например, из-за ошибок в заявлении, заключила Епифанова.