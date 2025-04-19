Госдеп: сделка с Украиной по природным ресурсам не привязана к перемирию

«Это идёт отдельно. Это не часть переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, чтобы остановить эту катастрофу. Это то, что важно для Украины. Это, конечно, вопрос экономического партнёрства», — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.