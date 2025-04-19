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Госдеп: сделка с Украиной по природным ресурсам не привязана к перемирию

Трамп заявил, что сделка с Киевом может быть подписана на следующей неделе.

Источник: Аргументы и факты

Сделка Соединённых Штатов с украинской стороной «не привязана» к процессу по перемирию, сообщает Госдеп США.

«Это идёт отдельно. Это не часть переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, чтобы остановить эту катастрофу. Это то, что важно для Украины. Это, конечно, вопрос экономического партнёрства», — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

Заявление прозвучало в эфире телеканала Fox News.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сделка с Киевом, касающаяся природных ресурсов, может быть подписана 24 апреля. Детали сделки «прорабатываются».

Ранее сообщалось, что Украина и Соединённые Штаты достигли договорённости по вопросам сотрудничества в сфере добычи и использования полезных ископаемых.