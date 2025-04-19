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МО РФ: неожиданная атака с тыла вынудила ВСУ оставить опорный пункт

Украинские бойцы успешно удерживали позицию, используя выгодный рельеф местности.

Источник: Аргументы и факты

Российские штурмовые подразделения под командованием старшего сержанта Сергея Куфтырева провели неожиданную атаку на позиции Вооружённых сил Украины с тыла, что застало противника врасплох и вынудило его покинуть укреплённый опорный пункт. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что украинские бойцы успешно удерживали позицию, используя выгодный рельеф местности. Однако Куфтырев оценил обстановку и решил совершить обходной манёвр, обойдя господствующую высоту, на которой находились украинские силы.

Согласно информации ведомства, благодаря точной разведке и скрытным действиям, российским военным удалось незаметно выйти в тыл врагу. Заняв стратегически выгодные позиции, Куфтырев организовал огневое прикрытие и дал указания бойцам по секторам обстрела, после чего подразделение нанесло внезапный удар по противнику.

Ранее сообщалось, что военнослужащий с позывным Север из 1009-го полка российской армии в своём первом боевом выходе сумел уничтожить шестерых бойцов ВСУ, захватить укреплённую позицию и удерживать её в течение полутора месяцев.