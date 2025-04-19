Российские штурмовые подразделения под командованием старшего сержанта Сергея Куфтырева провели неожиданную атаку на позиции Вооружённых сил Украины с тыла, что застало противника врасплох и вынудило его покинуть укреплённый опорный пункт. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.