В Омске у руководителя стоматкабинета украли 6,7 млн рублей

«Омич установил на телефон два приложения. Зарегистрировался на сайте торговой площадки и пополнил “брокерский счет” на 100 долларов. Желая заработать, потерпевший в течение двух месяцев сначала перевел сбережения — 500 000 рублей, а затем оформил три кредита на общую сумму 6 200 000 рублей, которые также отправил на счета мошенникам», — поделилось подробностями ведомство.