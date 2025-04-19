В Омске у руководителя стоматкабинета украли 6,7 млн рублей

64-летнего омича, который руководит одним из стоматологических кабинетов, втянули в обманную схему. В мессенджере мужчина получил от незнакомца предложение заняться трейдерством. Согласился и стал следовать указаниям лжеброкера. Итог — потеря 6,7 млн рублей. Об этом сообщили 18 апреля в УМВД региона.
«Омич установил на телефон два приложения. Зарегистрировался на сайте торговой площадки и пополнил “брокерский счет” на 100 долларов. Желая заработать, потерпевший в течение двух месяцев сначала перевел сбережения — 500 000 рублей, а затем оформил три кредита на общую сумму 6 200 000 рублей, которые также отправил на счета мошенникам», — поделилось подробностями ведомство.
Обман раскрылся тогда, когда стоматолог решил забрать свои деньги. Аферисты сообщили ему, что брокерский счет заблокирован. Для решения проблемы они посоветовали купить страховой полис за 25 тысяч долларов.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту мошенничества.