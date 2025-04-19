Кондратьев: военный корабль США «Мародер» станет легкой целью для ВС РФ

Россия не заинтересована в разработке аналогов американского беспилотного корабля «Мародер». Об этом aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
По его словам, концепция крупного надводного дрона устарела и неэффективна в современных условиях.
«У России нет таких аналогов, и они ей не нужны. Мы развиваем малый беспилотный флот — катера, выполняющие функции разведки, патрулирования, нанесения ударов и доставки грузов», — отметил эксперт.
Он отметил, что крупные беспилотные корабли, подобные 45-метровому «Мародеру», легко поражаются современными российскими противокорабельными системами.
«И все наши противокорабельные системы, ракеты, все это запросто и легко уничтожит весь флот из таких вот огромного размера безэкипажных военных кораблей. Это вообще не представляет для нас сложности. Маленькие — это уже сложнее, труднее найти, обнаружить, сопроводить и уничтожить», — пояснил эксперт.
Кондратьев также подчеркнул, что СВО продемонстрировала несостоятельность дорогостоящих и громоздких решений. Он напомнил о судьбе турецкого беспилотника Bayraktar, который считался технологическим прорывом во время армяно-азербайджанского конфликта, но оказался уязвимым в условиях специальной военной операции.
«Bayraktar преподносили как чудо военной техники — дорогой, мощный, эффектный аппарат. Однако с началом СВО он был уничтожен простейшими средствами. Это наглядно подтверждает: концепция больших и дорогих беспилотников сегодня неэффективна», — заявил эксперт.
Напомним, компания Saronic Technologies презентовала новый беспилотный надводный аппарат Marauder («Мародер»), способный преодолевать до 6,5 тысячи километров и автономно выполнять задачи свыше 30 суток.