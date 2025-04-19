Кондратьев: военный корабль США «Мародер» станет легкой целью для ВС РФ

«И все наши противокорабельные системы, ракеты, все это запросто и легко уничтожит весь флот из таких вот огромного размера безэкипажных военных кораблей. Это вообще не представляет для нас сложности. Маленькие — это уже сложнее, труднее найти, обнаружить, сопроводить и уничтожить», — пояснил эксперт.