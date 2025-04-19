Посол Мехиас: Мексика и РФ обсуждают создание ремейка «Богатые тоже плачут»

По словам дипломата, рассматривается возможность съёмок российских версий известных мексиканских драм, таких как «Богатые тоже плачут» или «Взгляд женщины», с участием российских актёров. Съёмки, как уточнил посол, могут проходить как в Мексике, так и в России, в зависимости от хода переговоров и условий производства.