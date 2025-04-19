Посол Мехиас: Мексика и РФ обсуждают создание ремейка «Богатые тоже плачут»

Россия и Мексика ведут переговоры о создании российской адаптации популярных мексиканских телесериалов, включая культовый «Богатые тоже плачут». Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
По словам дипломата, рассматривается возможность съёмок российских версий известных мексиканских драм, таких как «Богатые тоже плачут» или «Взгляд женщины», с участием российских актёров. Съёмки, как уточнил посол, могут проходить как в Мексике, так и в России, в зависимости от хода переговоров и условий производства.
К инициативе уже проявлен интерес: недавно в Россию приезжал известный мексиканский сценарист и продюсер Эпигменио Ибарра, который провёл ряд встреч с российскими коллегами, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество и узнать, насколько привлекательна для них идея локализации мексиканских телепроектов.
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