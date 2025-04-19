Экс-замминистра Минобороны проверяют на причастность к еще трем преступлениям

Бородин готов свидетельствовать против Иванова (на фото) по двум новым преступлениям.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, который был арестован по обвинению в получении взятки и растратах, сейчас проходит проверку на возможное участие в трех других преступлениях. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Следователи проводят проверку по факту совершения Ивановым еще трех преступлений», — передает слова правоохранителей ТАСС. Там добавили, что следователи собираются возбудить дополнительные уголовные дела, по которым уже проводятся проверки. Защита Иванова отказалась комментировать ситуацию.
На заседании в Мосгорсуде следователь отметил, что бизнесмен Сергей Бородин готов дать показания на Иванова в связи с двумя новыми преступлениями в рамках досудебного соглашения. В настоящее время против Иванова возбуждено два уголовных дела: одно связано с растратой 216 миллионов рублей при покупке паромов, другое — с получением взятки в 1,185 миллиарда рублей. Бородин и предприниматель Александр Фомин дают признательные показания и сотрудничают со следствием, передает «Ридус».