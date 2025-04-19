Экс-замминистра Минобороны проверяют на причастность к еще трем преступлениям

На заседании в Мосгорсуде следователь отметил, что бизнесмен Сергей Бородин готов дать показания на Иванова в связи с двумя новыми преступлениями в рамках досудебного соглашения. В настоящее время против Иванова возбуждено два уголовных дела: одно связано с растратой 216 миллионов рублей при покупке паромов, другое — с получением взятки в 1,185 миллиарда рублей. Бородин и предприниматель Александр Фомин дают признательные показания и сотрудничают со следствием, передает «Ридус».