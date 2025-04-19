Священник Портнов посоветовал не клеить изображения святых на яйца на Пасху

При украшении яиц к Пасхе лучше отказаться от наклеек с изображениями святых. На это обратил внимание в беседе с aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Лучше выбрать что-то нейтральное, чем образ Господа, Божией Матери или святых», — подчеркнул он.
Священнослужитель объяснил, что важное значение имеет значение само яйцо в качестве символа.
«Тут важен сам символ яйца, то есть внутри него находится жизнь. Яйцо, как символ воскрешения», — уточнил он.
При этом цвет для окрашивания яиц не важен. По словам священнослужителя, традиционно символом Пасхи является красный, как цвет пролитой Господом за людей крови.
«Еще есть история, когда равноапостольная Мария Магдалина пришла к Тиберию и рассказала о воскрешении Христа. Император не поверил и сказал, что это так же невозможно, как и то, что яйцо станет красным, и оно стало красным», — объяснил священнослужитель.