Священник Портнов посоветовал не клеить изображения святых на яйца на Пасху

«Еще есть история, когда равноапостольная Мария Магдалина пришла к Тиберию и рассказала о воскрешении Христа. Император не поверил и сказал, что это так же невозможно, как и то, что яйцо станет красным, и оно стало красным», — объяснил священнослужитель.