Кравцов: в школах в РФ с 1 сентября вводится единое расписание уроков

В российских общеобразовательных учреждениях планируется внедрение единого расписания занятий.
Об этом сообщил Сергей Кравцов, возглавляющий Министерство просвещения, в беседе с РИА Новости.
Министр отметил, что работа над этой инициативой подходит к завершению. Введение стандартного расписания, по его словам, позволит более точно учитывать педагогическую нагрузку, а также отслеживать количество проведённых занятий и охваченных ими учеников.
Кравцов уточнил, что единое планирование по предметам будет внедрено с начала следующего учебного года — с 1 сентября. Также предусмотрено ограничение количества контрольных и проверочных работ, включая всероссийские, доля которых не должна превышать 10% от общего числа уроков в рамках образовательной программы.
Ранее Минпросвещения России и Рособрнадзор предложили установить дополнительные даты ЕГЭ-2025 по математике базового и профильного уровней — 26 мая и по русскому языку — 29 мая.