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Кравцов: в школах в РФ с 1 сентября вводится единое расписание уроков

Штатные расписания позволят четко понимать нагрузку учителей, а также то, сколько уроков и для какого числа школьников провел педагог.

Источник: Аргументы и факты

В российских общеобразовательных учреждениях планируется внедрение единого расписания занятий.

Об этом сообщил Сергей Кравцов, возглавляющий Министерство просвещения, в беседе с РИА Новости.

Министр отметил, что работа над этой инициативой подходит к завершению. Введение стандартного расписания, по его словам, позволит более точно учитывать педагогическую нагрузку, а также отслеживать количество проведённых занятий и охваченных ими учеников.

Кравцов уточнил, что единое планирование по предметам будет внедрено с начала следующего учебного года — с 1 сентября. Также предусмотрено ограничение количества контрольных и проверочных работ, включая всероссийские, доля которых не должна превышать 10% от общего числа уроков в рамках образовательной программы.

Ранее Минпросвещения России и Рособрнадзор предложили установить дополнительные даты ЕГЭ-2025 по математике базового и профильного уровней — 26 мая и по русскому языку — 29 мая.