Кравцов: в школах в РФ с 1 сентября вводится единое расписание уроков

Кравцов уточнил, что единое планирование по предметам будет внедрено с начала следующего учебного года — с 1 сентября. Также предусмотрено ограничение количества контрольных и проверочных работ, включая всероссийские, доля которых не должна превышать 10% от общего числа уроков в рамках образовательной программы.