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Врач Поляков рассказал, сколько можно съесть «дубайского» кулича без вреда

Употребление кулича способствует скачкам сахара в крови, рассказал диетолог.

Источник: Аргументы и факты

«Дубайский» кулич нужно воспринимать как ситуативное лакомство и не налегать на него, переизбыток такой пищи в рационе приведет к избыточному весу или ожирению. Об этом aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«По составу “дубайский” кулич — это калорийная бомба. Потребление такой пищи, тем более на регулярной основе, способствует избыточному весу, ожирению. Ничего полезного в нем нет, впрочем, как и в обычном куличе. Эта пища может использоваться как ситуативное лакомство раз в год», — сказал врач.

Поляков отметил, что крахмал в выпечке быстро расщепляется и попадает в организм в виде глюкозы, вызывая скачки сахара в крови.

«“Дубайский” кулич — это обычный, не очень полезный десерт. Ничего волшебного в нем нет», — резюмировал диетолог.

Ранее в РПЦ призвали не покупать куличи в пакетах с религиозными символами.