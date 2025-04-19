Врач Поляков рассказал, сколько можно съесть «дубайского» кулича без вреда

«По составу “дубайский” кулич — это калорийная бомба. Потребление такой пищи, тем более на регулярной основе, способствует избыточному весу, ожирению. Ничего полезного в нем нет, впрочем, как и в обычном куличе. Эта пища может использоваться как ситуативное лакомство раз в год», — сказал врач.