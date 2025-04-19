Врач Поляков рассказал, сколько можно съесть «дубайского» кулича без вреда

«Дубайский» кулич нужно воспринимать как ситуативное лакомство и не налегать на него, переизбыток такой пищи в рационе приведет к избыточному весу или ожирению. Об этом aif.ru заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«По составу “дубайский” кулич — это калорийная бомба. Потребление такой пищи, тем более на регулярной основе, способствует избыточному весу, ожирению. Ничего полезного в нем нет, впрочем, как и в обычном куличе. Эта пища может использоваться как ситуативное лакомство раз в год», — сказал врач.
Поляков отметил, что крахмал в выпечке быстро расщепляется и попадает в организм в виде глюкозы, вызывая скачки сахара в крови.
«“Дубайский” кулич — это обычный, не очень полезный десерт. Ничего волшебного в нем нет», — резюмировал диетолог.
Ранее в РПЦ призвали не покупать куличи в пакетах с религиозными символами.