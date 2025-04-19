Пенсионеры востребованы в сферах здравоохранения, образования и экономики: о возможностях для старшего поколения

«Пока потенциальный работодатель листает доски объявлений, потенциальный сотрудник обзванивает друзей и знакомых. Или просто ждет, что его позовут — он же и правда классный специалист. А не зовут, хотя очень нужен», — добавил Анатолий Баранов.