Пенсионеры востребованы в сферах здравоохранения, образования и экономики: о возможностях для старшего поколения

Жители России, достигшие пенсионного возраста, могут продолжать трудиться в сфере медицины. Области здравоохранения, образования, юриспруденции, сельского хозяйства открыты для старшего поколения. Эти отрасли ощущают острую нехватку квалифицированных кадров, сообщил член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов агентству «Прайм».
Пенсионеры могут продолжать заниматься карьерой. Возрастные работники востребованы в первичных звеньях вышеупомянутых областей, уточнил Анатолий Баранов. Старшее поколение, освоив новые технологии, сможет получить уйму возможностей, которые предлагает современный рынок.
«Пока потенциальный работодатель листает доски объявлений, потенциальный сотрудник обзванивает друзей и знакомых. Или просто ждет, что его позовут — он же и правда классный специалист. А не зовут, хотя очень нужен», — добавил Анатолий Баранов.
Стоит отметить, что выплаты работающим и неработающим пенсионерам отличаются. Государство выделяет меньше средств первой категории.