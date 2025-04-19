Кулич с маскарпоне и шоколадным муссом: показано пасхальное меню в Госдуме

«В столовой Госдумы есть куличи от совсем маленьких до больших. Есть и те, которые выпекают непосредственно комбинаты, и просто сторонних производителей. Совершенно широчайший выбор и в коробках, и в пакетах, и в красивой упаковке на любой кошелек», — отметил в беседе с aif.ru зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.