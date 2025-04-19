Кулич с маскарпоне и шоколадным муссом: показано пасхальное меню в Госдуме

Пасхальное меню в Госдуме изучил корреспондент aif.ru. Депутаты и сотрудники ГД могут приобрести куличи, пасхи, кексы и наборы пасхальных яиц.
Цены на куличи начинаются от 300 рублей за изделие весом 90 граммов. Полукилограммовый кулич с помадкой обойдется в 950 рублей. Изделие с меренгой весом 800 граммов стоит 1150 рублей. Дороже обойдутся куличи с маскарпоне с клюквенным конфи или шоколадным муссом. такие изделия весом 900 граммов стоят 1750 рублей.
В столовой Госдумы также предлагают творожную пасху с цукатами за 290 рублей, кекс «Пасхальное кольцо с помадкой» за 1100 рублей и пасхальные наборы яиц. Восемь разноцветных куриных яиц стоят 260 рублей, а 15 перепелиных — 290 рублей.
Кроме того, можно приобрести праздничный набор за 980 рублей. В него входят небольшие кулич, пасха и семь перепелиных яиц.
«В столовой Госдумы есть куличи от совсем маленьких до больших. Есть и те, которые выпекают непосредственно комбинаты, и просто сторонних производителей. Совершенно широчайший выбор и в коробках, и в пакетах, и в красивой упаковке на любой кошелек», — отметил в беседе с aif.ru зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Ранее экономист Мария Долгова рассказала, что цены на куличи и пасхи по сравнению с прошлым годом увеличились на 10−15%. В магазинах простейший 50-граммовый куличик обойдется около 30 рублей, а стоимость импортного кулича может дойти до 3500 рублей за килограммовое изделие.