ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском участке

Российские военные ликвидировали замаскированный опорный пункт Вооружённых сил Украины на красноармейском направлении, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс расчёт буксируемой пушки М-46 группировки войск «Центр».
«Военнослужащие расчёта 130-миллиметровой буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.
В МО уточнили, что стрельба осуществлялась с закрытой огневой позиции с постоянной корректировкой огня расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что удар РСЗО «Град» ВС РФ сорвал атаку Вооружённых сил Украины на красноармейском участке.