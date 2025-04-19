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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском участке

Удар нанёс расчёт буксируемой пушки М-46 группировки войск «Центр».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали замаскированный опорный пункт Вооружённых сил Украины на красноармейском направлении, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс расчёт буксируемой пушки М-46 группировки войск «Центр».

«Военнослужащие расчёта 130-миллиметровой буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

В МО уточнили, что стрельба осуществлялась с закрытой огневой позиции с постоянной корректировкой огня расчётами разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что удар РСЗО «Град» ВС РФ сорвал атаку Вооружённых сил Украины на красноармейском участке.