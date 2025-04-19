Депутат Нилов: освящал все свои кабинеты в Госдуме, квартиру и машину

Занимая новый кабинет в Государственной Думе, председатель комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов обязательно освящает его. Об этом парламентарий рассказал aif.ru.
«Был один кабинет, который я занимал, когда возглавлял комитет по делам общественных и религиозных организаций. В 16-м году я переехал в новый кабинет, его сразу осветил и периодически еще, по возможности, освящаю. Если перееду на новое место, то тоже буду освящать, так же как и с квартирой, так же как и с машиной я к этим вопросам отношусь очень внимательно», — отметил он.
По словам парламентария, освящение необходимо, чтобы Всевышний охранял, оберегал и помогал в работе.
«Избавление от скверны, от грязных мыслей, которые возникают, в том числе у тех, кто раньше был в кабинете или кто приходит. Ведь огромное количество людей приходит, например, у каждого свои мысли, свои помыслы, свои желания, своя энергетика, свое настроение, свои эмоции. Поэтому это определенное очищение и оздоровление», — объяснил Нилов.
Ранее депутат Евгений Федоров в беседе с aif.ru заявил, что освящение кабинета врио губернатора Курской области Александра Хинштейна стало изгнанием духа коррупции.
«Это конкретный акт укрепления духовности и укрепления устоев, в том числе, связанных с государственной службой в связи с плохим предшественником», — подчеркнул парламентарий.