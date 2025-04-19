Депутат Нилов: освящал все свои кабинеты в Госдуме, квартиру и машину

«Был один кабинет, который я занимал, когда возглавлял комитет по делам общественных и религиозных организаций. В 16-м году я переехал в новый кабинет, его сразу осветил и периодически еще, по возможности, освящаю. Если перееду на новое место, то тоже буду освящать, так же как и с квартирой, так же как и с машиной я к этим вопросам отношусь очень внимательно», — отметил он.