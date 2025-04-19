Бывший депутат гамбурского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен в интервью РИА Новости отметила, что даже немецкие политики с антироссийскими взглядами не одобряют нарушения прав человека, совершаемые на Украине.
«Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих [правочеловеческих] рамках [на Украине], что людей насильно забирают с улицы», — сказала Петерсен.
Как заявила экс-депутат, в Берлине не поднимают вопрос о законности власти киевского главаря Владимира Зеленского, но при необходимости немцы найдут способ его устранить.
Ранее Петерсен высказала обеспокоенность действиями будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По ее словам, Мерц может выполнить обещание о поставке Taurus Киеву. Петерсен подчеркнула, что подобные шаги сделают Германию полноправным участником боевых действий на Украине.