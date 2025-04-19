Китай вывел на орбиту Земли группу из шести спутников «Шиянь-27»

Китайская Народная Республика вывела на орбиту группу из шести спутников «Шиянь-27», информирует Китайская корпорация космической науки и техники.
Пуск состоялся с космодрома «Тайюань», который расположен в провинции Шаньси. В CASC подчеркнули, что речь идёт об успешном пуске.
Спутники «Шиянь-27» применяются для исследования околоземного пространства, а также проведения технических испытаний.
Спутники вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-6». В КНР напомнили, что для таких ракет это был 570-й пуск.
Ранее сообщалось, что КНР создает масштабную группировку коммерческих спутников Nuwa.