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Китай вывел на орбиту Земли группу из шести спутников «Шиянь-27»

Спутники вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-6».

Источник: Аргументы и факты

Китайская Народная Республика вывела на орбиту группу из шести спутников «Шиянь-27», информирует Китайская корпорация космической науки и техники.

Пуск состоялся с космодрома «Тайюань», который расположен в провинции Шаньси. В CASC подчеркнули, что речь идёт об успешном пуске.

Спутники «Шиянь-27» применяются для исследования околоземного пространства, а также проведения технических испытаний.

Спутники вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-6». В КНР напомнили, что для таких ракет это был 570-й пуск.

Ранее сообщалось, что КНР создает масштабную группировку коммерческих спутников Nuwa.