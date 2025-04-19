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Часть Ростова останется без воды 22 апреля

В водоканале Ростова назвали адреса домов, где пройдет отключение воды.

Источник: Комсомольская правда

22 апреля в Ростове-на-Дону временно ограничат водоснабжение в нескольких районах. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».

С 9.00 до 17.00 не будет воды в границах: улица Нансена — улица Локомотивная — улица Текучева — проспект Нагибина.

Это ограничение будет связано с тем, что на улице Подтелкова остановят перекачивающую воду насосную станцию «Сеченова».

При этом с 8.30 22 апреля до 08.00 23 апреля воду перекроют еще в ряде домов в границах проспекта Сиверса от дома № 20 до дома № 28.

Кроме того, часть ростовчан столкнутся тем, что им будут подавать воду с пониженным давлением. Эту меру введут в ряде домов, расположенных в районе:

— проспект Сиверса — улица Эстонская;

— улица Филимоновская — пер. Ученический.

Это ограничение связано с переподключение дома на улице Сиверса.