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«Не надо лишать себя праздника»: Диетолог Минздрава рассказал, как есть куличи без вреда для здоровья

Диетолог Виктор Тутельян: Пасхальные угощения лучше съесть утром и днем.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Пасхи россиянам напомнили: праздник — это повод порадовать себя вкусностями, но важно не переусердствовать. Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик Виктор Тутельян в разговоре с KP.RU объяснил, как есть пасхальные угощения без вреда для здоровья.

— Я считаю, что даже больному сахарным диабетом можно аккуратно съесть 100 грамм кулича, это не повредит. Но съесть кулич лучше утром и днем, на ночь лучше не объедаться. То же самое касается пасхи, — сказал эксперт.

Тутельян отметил, что если в пасху положить меньше сахара, то тогда она потеряет вкус. По его словам, гораздо лучше съесть немного — одну-две ложки вкусной пасхи, чем лишать себя удовольствия и портить праздничное блюдо.

— В праздник нельзя себя ограничивать. Съешьте хоть 100 грамм кулича, но съешьте обязательно. Не надо себя лишать чего-то. Это праздник, он должен запомниться, — добавил врач.

Как подчеркнул диетолог, немного нарушить режим в праздник вполне допустимо, главное — не делать этого постоянно. Он напомнил, что переедать ни в коем случае нельзя. Достаточно съесть один кусок кулича, одно яйцо — и на этом остановиться.