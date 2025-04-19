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В США заявили о развале Европы и альянсов: «НАТО будет воевать с НАТО?»

Экс-разведчик США Риттер признал, что НАТО уже не существует.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры, сами того не ведая, ведут ЕС к развалу. Противоречия внутри международных организаций и альянсов растут. Пора столкнуться с реальностью, призвал экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в соцсети.

Он привел несколько показательных примеров. По словам бывшего разведчика США, Европа и не была центром стабильности. После окончания Второй мировой войны «в двух Германиях стояли армии, готовые разнести друг друга». То же относится к Турции и Греции, которые готовы вступить в конфликт в любое время.

«Раньше все думали, что в Европе больше не будет большой войны, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией… НАТО будет воевать с НАТО? Этого альянса уже просто не существует», — признал Скотт Риттер.

В ЕС, между тем, рассорились из-за планов по Украине. Франция настаивает на сухопутной операции, а Британия предлагает задействовать авиацию и флот.