В США заявили о развале Европы и альянсов: «НАТО будет воевать с НАТО?»

«Раньше все думали, что в Европе больше не будет большой войны, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией… НАТО будет воевать с НАТО? Этого альянса уже просто не существует», — признал Скотт Риттер.