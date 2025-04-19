О войне вспоминал со слезами на глазах: известный в Тайшете фронтовик скончался на 99 году жизни

На 99-м году жизни перестало биться сердце фронтовика Лукьяна Акиндиновича Басаргина из Иркутской области. Об этом стало известно 18 апреля. Скорбными вестями поделились в администрации Тайшета.
— Лукьян Акиндинович родился в Алтайском крае 10 октября 1926 года в многодетной семье староверов, — рассказывают о герое Великой Отечественной войны. — Был призван в ряды Советской Армии в 1943 году, служил в пехотных войсках в Забайкальском военном округе, воевал с японцами. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За победу над Японией».
После демобилизации, в 50 -е годы, Лукьян Акиндинович остался в Чуне, трудился на деревообрабатывающем комбинате старшим мастером. Женился и переехал с любимой на ее малую родину — в Тайшет. Здесь устроился на железную дорогу, где и проработал до пенсии.
Близкие и знакомые ветерана описывают его как светлого человека, заряжавшего окружающих своей жизненной энергией. Он часто шутил, но так же часто вспоминал войну — всегда со слезами на глазах.
Каждого 9 мая он приходил на площадь Юбилейную, чтобы лично поздравить земляков. Его мечтой было дожить до 80-летия Победы…
Напомним, ранее семьям погибших героев СВО передали ордена Мужества в Иркутске. За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно награждены Дилшод Бердиев, Сергей Быков, Вячеслав Волков, Сергей Горшков, Валентин Демиденко, Виталий Малов, Дмитрий Номоконов, Денис Рубцов.