О войне вспоминал со слезами на глазах: известный в Тайшете фронтовик скончался на 99 году жизни

— Лукьян Акиндинович родился в Алтайском крае 10 октября 1926 года в многодетной семье староверов, — рассказывают о герое Великой Отечественной войны. — Был призван в ряды Советской Армии в 1943 году, служил в пехотных войсках в Забайкальском военном округе, воевал с японцами. За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За победу над Японией».