Диетолог Тутельян призвал не отказываться от праздничных угощений на Пасху

— В праздник нельзя себя ограничивать. Съешьте хоть 100 грамм кулича, но съешьте обязательно. Не надо себя лишать чего-то. Это праздник, он должен запомниться. Нарушить немножко всегда можно. Я подчеркиваю, не постоянно, — поделился эксперт.