Диетолог Тутельян призвал не отказываться от праздничных угощений на Пасху

Накануне Пасхи главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал KP.RU, как важно соблюдать меру при употреблении пасхальных угощений. Он подчеркнул, что не стоит вообще отказываться от вкусных блюд, но важно есть их в меру, не переедая.
— В праздник нельзя себя ограничивать. Съешьте хоть 100 грамм кулича, но съешьте обязательно. Не надо себя лишать чего-то. Это праздник, он должен запомниться. Нарушить немножко всегда можно. Я подчеркиваю, не постоянно, — поделился эксперт.
Тутельян напомнил, что главное правило — не переедать. Кулич и пасху можно есть, но важно контролировать количество. Врачи рекомендуют ограничиться не более 200 граммами угощений за один прием пищи.
По словам эксперта, праздничные блюда должны дарить радость, а не вред. Куличи и пасху лучше съесть утром или днем, чтобы не перегрузить организм. Главное — не наедаться на ночь.