В российских школах с 1 сентября вводится единое расписание уроков

Дополнительно с осени внедрят единое планирование по всем школьным предметам. Минпросвещения также установило лимит на контрольные и проверочные работы — не более 10% от общего числа уроков по каждой дисциплине. В эту норму включены и всероссийские проверочные работы. Ожидается, что это снизит долю формализованного контроля и сократит стресс учащихся.