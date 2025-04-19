Обстановка на трассе М-5 в Челябинской области: где возможны заторы 19 апреля

В субботу запланированы «ремонтные работы по устранению пучинистости грунтов на 1721 километре с реверсом, в связи с чем движение на данном участке будет затруднено с 09.00 до 18.00 (время местное)», говорится в комментарии.
Кроме того, введенные ранее ограничения для большегрузной техники продолжают действовать и в выходные дни, 19 и 20 апреля 2025 года.
Водителям рекомендуется учитывать информацию при планировании своего маршрута и времени в пути.
Ранее сообщалось, что к утру 18 апреля затор в горнозаводской части М-5, образовавшийся на этой неделе из-за ремонта дороги, сократился с 50−80 километров до 17 км.
«Работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы сократить время ремонта», — утверждает начальник управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Владимир Муравьев.
Он также уточнил, что в начале недели начались ремонтные работы на М-5 в районе Сима (Ашинский район) на участках, которые пришли в негодность после таяния снега. Их общая протяженность составляет порядка трех километров, что и «повлияло на снижение пропускной способности дороги». Муравьев добавил, что отремонтировать проблемный участок в районе указанного города планируется до открытия дороги в обход Сима.
«На данный момент объявлена процедура торгов на ремонт этого участка протяженностью 18 км. Планируем работы выполнить максимально оперативно. Предполагаем, что большую часть работ будем делать в ночное время, чтобы не допускать заторов», — сказал Муравьев.
Добавим, что межмуниципальные и междугородние автобусные рейсы, которые перевозчики накануне отменяли из-за пробок, возобновили движение по объездным маршрутам.