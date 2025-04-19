Обстановка на трассе М-5 в Челябинской области: где возможны заторы 19 апреля

Он также уточнил, что в начале недели начались ремонтные работы на М-5 в районе Сима (Ашинский район) на участках, которые пришли в негодность после таяния снега. Их общая протяженность составляет порядка трех километров, что и «повлияло на снижение пропускной способности дороги». Муравьев добавил, что отремонтировать проблемный участок в районе указанного города планируется до открытия дороги в обход Сима.