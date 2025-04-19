Иеромонах Мелетий: из Горнальского монастыря успели спасти главную святыню

Чудотворную Пряжевскую икону Божией Матери вывезли из Горнальского монастыря после первого обстрела, рассказал aif.ru иеромонах Мелетий, насельник Горнальского монастыря.
«У нас была чудотворная икона Пряжевская, её вывезли раньше. Как только нас в первый раз обстреляли, ПТУР попал в крышу, владыка и наш настоятель эту икону вывезли в Курск. Слава Богу, что они так сделали. Это вторая святыня Курской земли нашей. Чудес от этой иконы много, она вся увешана подарками, золотом от людей, которые благодарили за помощь, рождение детей», — рассказал он.
Как стало известно, эвакуированная из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Суджанского района икона Божией Матери «Пряжевская» находится на хранении в курском Покровском храме.
Монахи и насельники эвакуировались из Горнальского монастыря 7 августа 2024 года. Обитель была захвачена боевиками ВСУ. На прошлой неделе российские военные начали штурм монастыря. Бои за обитель продолжаются. Как стало известно, ликвидировано порядка 200 боевиков ВСУ.