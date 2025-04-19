Корсунов предложил учредить День памяти о Геноциде советского народа 19 апреля

Александр Корсунов, возглавляющий движение «Здоровый выбор», предложил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину учредить 19 апреля Днем памяти жертв Геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее обращение находится в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документа, 9 апреля 2024 года Государственная Дума РФ окончательно приняла закон об увековечении памяти жертв Геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Этот нормативный акт предусматривает: закрепление на юридическом уровне понятия «геноцид советского народа» и регламент процедуры перезахоронения останков.
При этом законодатели не предусмотрели в документе официального установления памятной даты, посвященной жертвам Геноцида народов СССР.
Накануне глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил установить мемориал жителям Суджи.