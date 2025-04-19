Корсунов предложил учредить День памяти о Геноциде советского народа 19 апреля

Как следует из документа, 9 апреля 2024 года Государственная Дума РФ окончательно приняла закон об увековечении памяти жертв Геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Этот нормативный акт предусматривает: закрепление на юридическом уровне понятия «геноцид советского народа» и регламент процедуры перезахоронения останков.