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Корсунов предложил учредить День памяти о Геноциде советского народа 19 апреля

Движение «Здоровый выбор» предложило учредить День памяти о Геноциде советского народа.

Источник: Комсомольская правда

Александр Корсунов, возглавляющий движение «Здоровый выбор», предложил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину учредить 19 апреля Днем памяти жертв Геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее обращение находится в распоряжении РИА Новости.

Как следует из документа, 9 апреля 2024 года Государственная Дума РФ окончательно приняла закон об увековечении памяти жертв Геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Этот нормативный акт предусматривает: закрепление на юридическом уровне понятия «геноцид советского народа» и регламент процедуры перезахоронения останков.

При этом законодатели не предусмотрели в документе официального установления памятной даты, посвященной жертвам Геноцида народов СССР.

Накануне глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил установить мемориал жителям Суджи.