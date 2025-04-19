Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинскими беспилотниками управляют женщины: теперь служить в ВСУ должны все

Военный эксперт Киселев рассказал о женских подразделениях операторов БПЛА в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Киевские чиновники заявили, что в рядах ВСУ должны служить все, вне зависимости от пола и возраста. Теперь на поле боя можно встретить женские подразделения. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.

Особенно актуальны женские подразделения операторов БПЛА. В рядах ВСУ осталось не так много солдат, уточняет эксперт. Их нужно кем-то пополнять. Киев хочет компенсировать нехватку людей женщинами. На этом настаивают и западные союзники.

«Загоняли уже в армию дедушек, воровали из домов. Точно также на территории Украины сейчас формируются женские подразделения операторов дронов, которые выходят уже на линию боевого соприкосновения. Они там замечены», — поделился Виталий Киселев.

Женщин-военных обнаружили на поле боя еще в марте. Российские солдаты ликвидировали группу из десяти украинских штурмовиков. Только потом они заметили, что бойцами были женщины.