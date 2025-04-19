Украинскими беспилотниками управляют женщины: теперь служить в ВСУ должны все

Киевские чиновники заявили, что в рядах ВСУ должны служить все, вне зависимости от пола и возраста. Теперь на поле боя можно встретить женские подразделения. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.
Особенно актуальны женские подразделения операторов БПЛА. В рядах ВСУ осталось не так много солдат, уточняет эксперт. Их нужно кем-то пополнять. Киев хочет компенсировать нехватку людей женщинами. На этом настаивают и западные союзники.
«Загоняли уже в армию дедушек, воровали из домов. Точно также на территории Украины сейчас формируются женские подразделения операторов дронов, которые выходят уже на линию боевого соприкосновения. Они там замечены», — поделился Виталий Киселев.
Женщин-военных обнаружили на поле боя еще в марте. Российские солдаты ликвидировали группу из десяти украинских штурмовиков. Только потом они заметили, что бойцами были женщины.