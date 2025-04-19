Иеромонах Мелетий рассказал о чудесах при эвакуации из монастыря в Горнале

Чудеса сопровождали эвакуацию монахов и насельников из Горнальского монастыря, рассказал aif.ru иеромонах Мелетий, насельник Горнальского монастыря.
«Литургию служили, обвалился потолок на жертвеннике в тот момент, когда чашу на на Херувимскую песнь перенесли. То есть как раз уже все, не нужен жертвенник, и в этот момент он обваливается. Потолок в храме рухнул, когда мы последнюю икону вынесли. Я пять шагов сделал из храма в коридор и рухнул потолок в храме, полностью горящий. То есть чудеса были на каждом шагу», — поделился он.
Само спасение монахов и насельников иеромонах Мелетий называет чудом.
«То, что мы выбрались оттуда, это просто чудо, потому что сколько людей расстреляли, сколько они в плен увели. Не знаю, как мы выбрались даже. Я же попал на блокпост к ним. Расстреляли машину нашу, погиб один человек только», — добавил иеромонах.
Ранее он рассказал о том, что из Горнальского монастыря удалось спасти чудотворную Пряжевскую икону Божией Матери, которая является второй святыней Курской земли.
Горнальский монастырь боевики ВСУ оккупировали в августе 2024 года после вторжения в Курскую область. На минувшей неделе российские военные начали штурм обители.