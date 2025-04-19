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ВСУ перебросили под Красноармейск элитный отряд БПЛА «Птицы Мадьяра»

Среди переброшенных сил находится также 71-я егерская штурмовая бригада.

Источник: Аргументы и факты

Под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике зафиксировали переброску украинского элитного подразделения «Птицы Мадьяра», сообщил РИА Новости командир штурмового батальона 60-й гвардейской бригады ВС РФ с позывным «Миф».

По его словам, среди переброшенных сил находится также 71-я егерская штурмовая бригада, информация о которой подтверждается видеоматериалами. Подразделения БПЛА из состава «Птиц Мадьяра», ранее распределённые по различным участкам передовой, теперь концентрируются в районе Покровска, отметил командир.

Как подчеркнул «Миф», одной из основных сложностей на этом направлении остаётся активное использование беспилотников со стороны ВСУ. Это вынуждает российские подразделения адаптировать тактику буквально ежедневно в ответ на изменения в обстановке.

Ранее Вооруженные силы России ликвидировали несколько штурмовых групп украинской армии, которые были переброшены из Юнаковки Сумской области к хутору Олешня в Курской области.