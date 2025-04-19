Продюсер Джоанна Стингрей назвала отвратительной попытку испортить стену Цоя

Американская певица и продюсер Джоанна Стингрей, известная популяризацией советского рока на Западе, назвала Стену Цоя в Москве сакральным местом. В беседе с ТАСС она осудила любые попытки ее осквернения, назвав подобные действия неприемлемыми.
«Стена Цоя — священное место. Виктор — герой для многих в России и во всем мире. Акт попытки испортить его стену отвратительный», — поделилась эмоциями Стингрей.
Напомним, что ранее неустановленные лица закрасили фрагмент Стены Цоя — стихийного мемориала на Арбате — граффити с псевдонимом покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев).
Продюсер поделилась, что буквально на днях побывала в сербском Центре Цоя, где также создан мемориал с изображением легендарного рокера.
Накануне фанаты покойного рэпера Паши Техника заклеили изображение Виктора Цоя в Санкт-Петербурге.