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Продюсер Джоанна Стингрей назвала отвратительной попытку испортить стену Цоя

Джоанна Стингрей отреагировала на осквернение Стены Цоя в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Американская певица и продюсер Джоанна Стингрей, известная популяризацией советского рока на Западе, назвала Стену Цоя в Москве сакральным местом. В беседе с ТАСС она осудила любые попытки ее осквернения, назвав подобные действия неприемлемыми.

«Стена Цоя — священное место. Виктор — герой для многих в России и во всем мире. Акт попытки испортить его стену отвратительный», — поделилась эмоциями Стингрей.

Напомним, что ранее неустановленные лица закрасили фрагмент Стены Цоя — стихийного мемориала на Арбате — граффити с псевдонимом покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев).

Продюсер поделилась, что буквально на днях побывала в сербском Центре Цоя, где также создан мемориал с изображением легендарного рокера.

Накануне фанаты покойного рэпера Паши Техника заклеили изображение Виктора Цоя в Санкт-Петербурге.