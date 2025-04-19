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Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

Не стоит злоупотреблять белком.

Источник: Reuters

Врач-диетолог Яна Картаева рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху. По ее словам, если вы постились, то возвращать белок в рацион нужно постепенно. В связи с этим не стоит съедать более двух яиц в день. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

«Сначала верните в рацион молочные продукты, затем яйца, нежирную рыбу и мясо. Также важно следить за размером порции вводимого продукта», — пояснила специалист.

Возвращение в привычный рацион обычно занимает около недели.

Также врач назвала и норму употребления кулича. В традиционной выпечке содержится много калорий, сахар и сливочное масло. Поэтому позволить себе можно не больше 150−200 г готового кулича, передает издание «Известия».

В случае, если вы печете кулич самостоятельно, то можете снизить его калорийность, например, убрав сахар. Заменить его можно на сахарозаменитель. Кроме того, можно добавить меньше масла.