Врач рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья

Врач-диетолог Яна Картаева рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху. По ее словам, если вы постились, то возвращать белок в рацион нужно постепенно. В связи с этим не стоит съедать более двух яиц в день. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.