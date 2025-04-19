Скотт Риттер: НАТО уже просто не существует

«Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью Раньше все думали, что в Европе больше не будет большого конфликта, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией? У нас есть большие проблемы на Балканах», — рассказал он.