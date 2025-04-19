ЕС разваливается на фоне «нарастающих противоречий», а Североатлантический альянс разваливается вместе с Евросоюзом, заявил Скотт Риттер.
«Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью Раньше все думали, что в Европе больше не будет большого конфликта, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией? У нас есть большие проблемы на Балканах», — рассказал он.
Мнение обнародовано в соцсети X*.
Аналитик из Соединённых Штатов добавил, что «мнимое благополучие» европейских государств представляло собой лишь «фасад», за которым скрывались постоянные конфликты.
«Этого альянса уже просто не существует», — подчеркнул он, говоря о НАТО.
Ранее Риттер заявил, что Российская Федерация господствует на поле боя несмотря на противодействие со стороны Североатлантического альянса, а также Соединённых Штатов.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.