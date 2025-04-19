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Скотт Риттер: НАТО уже просто не существует

ЕС разваливается на фоне «нарастающих противоречий».

Источник: Аргументы и факты

ЕС разваливается на фоне «нарастающих противоречий», а Североатлантический альянс разваливается вместе с Евросоюзом, заявил Скотт Риттер.

«Евросоюз и НАТО разваливаются, придется столкнуться с реальностью Раньше все думали, что в Европе больше не будет большого конфликта, все сотрудничают друг с другом, границы определены. А тогда зачем Косово создало военный союз с Хорватией и Албанией? У нас есть большие проблемы на Балканах», — рассказал он.

Мнение обнародовано в соцсети X*.

Аналитик из Соединённых Штатов добавил, что «мнимое благополучие» европейских государств представляло собой лишь «фасад», за которым скрывались постоянные конфликты.

«Этого альянса уже просто не существует», — подчеркнул он, говоря о НАТО.

Ранее Риттер заявил, что Российская Федерация господствует на поле боя несмотря на противодействие со стороны Североатлантического альянса, а также Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.