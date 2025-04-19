Омский молочный завод возглавил Игорь Портало

Место руководителя омского маслосыркомбината «Тюкалинский» занял Игорь Портало. Информация о новом назначении 15 апреля появилась в Единой госреестре юридических лиц.
Ранее производственную компанию возглавлял Александр Чернявский, который делил право владения заводом с Оксаной Сорокиной.
Напомним, 4 апреля 2024 маслосырокомбината попал в список нарушителей, который составило региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство поделилось результатами проверки качества и безопасности молочной продукции на территории Омской области за 2023 год.
«Среди местных предприятий-изготовителей выявлено 5 предприятий, выпускающих фальсифицированную продукцию (17 проб): ООО “ВНИМИ-Сибирь” — 13 проб (2 пробы напитка йогуртного с сахаром “Снежок”, 8 проб масла сливочного, 3 пробы сметаны); ИП Иванов С. А. — 1 проба (молоко питьевое пастеризованное)»; ООО «Ястро-переработка» — 1 проба (сыр плавленый); ИП Трофимова М. Н. -— 1 проба (масло сливочное); ООО Маслосыркомбинат «Тюкалинский» — 1 проба (сыр плавленный)", — сообщал Роспотребнадзор.
Позже надзорное ведомство оштрафовало завод на 300 тысяч рублей. Среди выявленных нарушений — несоблюдение законодательных норм в сфере техрегулирования по жирно-кислотному составу и содержанию фитостеринов в продукте.