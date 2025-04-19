В Уфе стало известно, как будет работать обновленный мост через Белую

По данным уфимской мэрии, техническое открытие и запуск движения по перестроенному мосту в створе улицы Воровского планируется уже в сентябре 2025 года. Как уточнил Константин Паппе, после ввода в строй он будет работать только на выезд из города по двум полосам. На выезд по четырем полосам будет работать и новый мост-вставка. Третий шестиполосный мост 1991 года постройки будет ориентирован только на въезд. Таким образом, движение будет идти в общей сложности по 12 полосам. Отметим, что выезд из города в строну аэропорта и федеральной трассы М-5 является наиболее загруженным в Уфе. В сутки по нему проходит около 90 тысяч автомобилей, что составляет примерно половину автомобильного трафика по всем выездным направлениям и сравнимо с нагрузкой на МКАД.