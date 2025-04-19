В Уфе стало известно, как будет работать обновленный мост через Белую

По словам начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константина Паппе, построенный почти 70 лет назад железобетонный мост еще в 2017 году пришел в аварийное состояние. Вскоре после строительства нового моста-вставки, в марте 2022 года он был закрыт на комплексную реконструкцию, в ходе которой от исходного объекта остались только части опор, а остальное было сделано заново.
Подрядчик демонтировал все пролеты и разобрал арку. Затем началась реконструкция 11 опор, на которые начали устанавливать новые пролеты. Новое пролетное строение общим весом 3,8 тыс. тонн сделано из металла, что позволило снизить вес и значительно увеличить срок эксплуатации. Сборка пролетов шла одновременно с двух сторон, а 18 апреля 2025 года была сделана стыковка двух новых половин моста методом сварки, которая получила название «золотой стык».
«На сегодняшний день готовность объекта составляет 78%, — прокомментировал представитель подрядчика, главный инженер филиала АО “Уралмостострой” — мостотряда № 30 Евгений Юткин. — Остается уложить верхний слой асфальта, собрать барьерные ограждения и завершить монтаж перильных ограждений, провести гидроизоляцию, смонтировать водоотводные лотки и смотровые приспособления. Основной объем работ остается по монтажу арочного строения. Нужно собрать порядка 500 тонн металлоконструкций. В целом капитальный ремонт данного моста — грандиозный проект».
По данным уфимских властей, оставшиеся работы идут по графику.
«К майским праздникам смонтируем и включим здесь архитектурную подсветку, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Следующее важное направление — разрабатываем проектно-сметную документацию для обустройства велосипедной дорожки, которая пройдет по мосту, чтобы соединить с Демой наши велопешеходные маршруты».
На завершающем этапе реконструкции моста будет собрана его арка. Еще на стадии проектирования была возможность обойтись без ее восстановления. Но в итоге решили сохранить арку, а вместе с ней архитектурный облик первого в Уфе капитального автомобильного моста, ставшего за многие годы одним из символов и визитной карточной города.
По данным уфимской мэрии, техническое открытие и запуск движения по перестроенному мосту в створе улицы Воровского планируется уже в сентябре 2025 года. Как уточнил Константин Паппе, после ввода в строй он будет работать только на выезд из города по двум полосам. На выезд по четырем полосам будет работать и новый мост-вставка. Третий шестиполосный мост 1991 года постройки будет ориентирован только на въезд. Таким образом, движение будет идти в общей сложности по 12 полосам. Отметим, что выезд из города в строну аэропорта и федеральной трассы М-5 является наиболее загруженным в Уфе. В сутки по нему проходит около 90 тысяч автомобилей, что составляет примерно половину автомобильного трафика по всем выездным направлениям и сравнимо с нагрузкой на МКАД.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любови Минаковой, в этом году средства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут распределяться на ремонт и реконструкцию изношенных мостов. Начинать строительство таких капиталоемких объектов в республике пока не планируется.