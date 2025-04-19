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Врач назвала причины смертельно опасного синдрома разбитого сердца

Кардиолог Гаврилюк: Острый стресс может спровоцировать синдром разбитого сердца.

Источник: Комсомольская правда

Синдром разбитого сердца, или синдром Такоцубо, может возникнуть на фоне сильного стресса, особенно после переживания тяжелых трагедий. Кардиолог и автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк рассказала KP.RU, как не пропустить его симптомы и что делать в случае появления тревожных признаков.

— Синдром Такоцубо — это острая патология сердца, связанная со спазмом его сосудов. В отличии от инфаркта миокарда, здесь нет первичной проблем с сосудами. Как правило, их просвет сужается на фоне большого количества адреналина в крови, — объяснила Гаврилюк.

Основными симптомами синдрома являются боль в груди, одышка и, в некоторых случаях, резкое снижение давления или обмороки. Последствия этого синдрома можно обратить, если вовремя оказать медицинскую помощь. Синдром часто проявляется после пережитых личных драм и сильных эмоциональных переживаний.

— Именно острый стресс приводит к резкому всплеску уровня адреналина и норадреналина в крови, которые и запускают дальнейшие события, — добавила эксперт.

Синдром Такоцубо требует немедленного обращения за медицинской помощью. Своевременное лечение может предотвратить серьезные осложнения и спасти жизнь.