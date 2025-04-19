Врач назвала причины смертельно опасного синдрома разбитого сердца

Синдром разбитого сердца, или синдром Такоцубо, может возникнуть на фоне сильного стресса, особенно после переживания тяжелых трагедий. Кардиолог и автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк рассказала KP.RU, как не пропустить его симптомы и что делать в случае появления тревожных признаков.