Меркурис подчеркнул, что европейские чиновники продолжают осуществлять свои проекты, касающиеся помощи ВСУ. Он отметил, что европейский проект с отправкой «миротворцев» ещё ни к чему не привёл, при этом у Европы «есть и другие способы».