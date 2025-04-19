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Меркурис: Европа отрицает очевидное поражение Украины

Александр Меркурис подчеркнул, что проект Украина провалился.

Источник: Аргументы и факты

Аналитик из Британии Александр Меркурис выразил мнение, что лидеры европейских государств «остаются приверженными» своим устаревшим высказываниям о безоговорочной поддержке Киева, отрицая очевидное поражение Украины.

«Когда проект Украина провалился, когда политика США поменялась, что сделали европейские лидеры? Они окопались и твёрдо отрицают очевидное. Их риторика становится все более радикальной», — заявил он.

Заявление прозвучало в эфире его YouTube-канала.

Меркурис подчеркнул, что европейские чиновники продолжают осуществлять свои проекты, касающиеся помощи ВСУ. Он отметил, что европейский проект с отправкой «миротворцев» ещё ни к чему не привёл, при этом у Европы «есть и другие способы».

«Кто еще может серьезно верить в победу Украины Европа все быстрее приближается к пропасти», — добавил Меркурис.

Ранее Меркурис выразил мнение, что в настоящее время ни Украина, ни европейские государства не обладают влиянием на ситуацию. Важные вопросы будут решаться на переговорах РФ и Соединённых Штатов.