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«Отрицает очевидное»: в Британии отчитали Европу из-за позиции по Украине

Аналитик Меркурис: в Европе отрицают очевидное поражение Украины.

Источник: Комсомольская правда

Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube заявил, что руководство ЕС продолжает слепо придерживаться утративших актуальность подходов к украинскому вопросу, игнорируя очевидные факты.

«Когда проект Украина провалился, когда политика США поменялась, что сделали европейские лидеры? Они окопались и твердо отрицают очевидное. Их риторика становится все более радикальной», — пояснил Меркурис.

Эксперт подчеркнул, что страны ЕС продолжают реализовывать различные программы поддержки Украины. Как он указал, несмотря на отсутствие прогресса в вопросе отправки миротворческих сил, в арсенале европейских государств остаются иные инструменты воздействия.

Ранее KP.RU писал, что в США признали победу России в конфликте на Украине. При этом отказ от эскалации на Украине — это не предательство Киева, а трезвое понимание недостижения победы над РФ.