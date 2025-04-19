Зависимость от азартных игр — уже не редкость: как выявить лудоманию

Многие люди даже не осознают, что приобрели зависимость от азартных игр (запрещены на территории России везде, кроме специальных зон). Это не кажется проблемой. Однако лудоманы не могут вести привычную обычному человеку социальную жизнь. Они все время обсуждают ставки и обещают прекратить играть, рассказала «Ленте.ру» психолог Екатерина Булгакова.