Зависимость от азартных игр — уже не редкость: как выявить лудоманию

Многие люди даже не осознают, что приобрели зависимость от азартных игр (запрещены на территории России везде, кроме специальных зон). Это не кажется проблемой. Однако лудоманы не могут вести привычную обычному человеку социальную жизнь. Они все время обсуждают ставки и обещают прекратить играть, рассказала «Ленте.ру» психолог Екатерина Булгакова.
Эксперт посоветовала прекратить финансовую поддержку зависимых от азарта людей. Важно сохранить эмоциональный контакт с человеком, не дать ему приобрести и другие привычки. Лудомания часто сопутствует алкоголизму и иным зависимостям.
«Часто близкие совершают ошибку: пытаются решить проблему за счёт выплаты долгов лудомана, оправдывают его поведение. Это лишь усугубляет зависимость», — сказала Екатерина Булгакова.
На психику человека негативно влияют и гаджеты. Люди, зависимые от телефона, уже попали в социальную изоляцию.