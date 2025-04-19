Россиян выгнали с пляжа в ОАЭ за купальники: какие еще запреты существуют в разных странах для туристов

С 2001 года в ОАЭ на пляжах можно носить только закрытую одежду.
Туристов из России, находившихся на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), оштрафовали и попросили покинуть пляж в эмирате Шарджа из-за того, что они находились там в купальниках. В государстве с 2011 года в подобных местах можно находиться только в закрытой одежде. Какие еще запреты для туристов есть в других странах — в материале URA.RU.
Запреты в ОАЭ.
Ограничения на слишком открытую одежду.
Группа российских туристов в ОАЭ была оштрафована и вынуждена покинуть пляж из-за появления там в купальных костюмах. Инцидент произошел в районе Кальба, который относится к эмирату Шарджа. Как объяснил гендиректор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов, среди всех семи эмиратов именно в Шардже установлены наиболее жесткие ограничения, касающиеся, в том числе, внешнего вида туристов. Ношение бикини и откровенных купальников здесь не приветствуется.
Вопрос дресс-кода регулируется «Правилами пристойного поведения», которые были утверждены в Шардже еще в 2001 году. Согласно этим нормам, мужчинам и женщинам запрещено появляться в общественных местах в слишком обтягивающей, прозрачной или вызывающей одежде, а также в шортах и коротких юбках. В то же время, по сведениям туристических властей эмирата, пребывание в купальниках допускается только на пляжей и у бассейнов в отелях.
Кроме того, на некоторых пляжах в Эмиратах существуют специальные «женские дни». В это время вход для мужчин категорически запрещен. Их не пустят даже на семейные пляжи.
Женщинам в Шардже нужно носить закрытую одежду на пляжахФото: Размик Закарян © URA.RU.
Как нужно одеваться в ОАЭ.
Находясь в общественных местах, женщинам следует надевать одежду, которая закрывает плечи и колени. При этом мужчинам при условии нахождения в официальных местах нельзя надевать майки и шорты выше колен. В ресторанах и госучреждениях не следует носить короткие юбки и кофты с декольте. В дорогих заведениях же предусмотрен дресс-код, за несоблюдение которого охрана может сделать замечание или оштрафовать. Так, мужчинам в такие места нужно надевать рубашку и брюки, а женщинам — элегантное платье.
Запрет на употребление наркотиков и ограничение на алкоголь.
Хранение и употребление наркотических веществ, включая наличие в личной аптечке препаратов, содержащих наркотики, приравнивается к их употреблению. За подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. При этом за ввоз и распространение наркотиков могут наказать более сурово, вплоть до приговора к смертной казни.
Употребление алкоголя также ограничено. В Шардже продажа спиртного полностью запрещена, его нельзя приобрести даже на вынос. В городских ресторанах, заведениях быстрого питания и кафе, не относящихся к гостиницам, алкоголь не подается. Кроме того, нахождение в общественных местах в состоянии опьянения считается недопустимым. В случае возникновения инцидентов, связанных с алкоголем, сотрудники отелей обязаны немедленно уведомить полицию. После этого проводится стандартная для ОАЭ процедура: от задержания до депортации и запрета на повторный въезд в страну.
Исключение предусмотрено для туристов и только в гостиницах: алкогольные напитки разрешено приобретать и употреблять в барах и ресторанах. В Дубае алкоголь также подают в ресторанах, обладающих специальной лицензией. В других эмиратах спиртное можно купить только в специальных точках.
Некорректное поведение.
За проявление неуважения к местным женщинам — насмешки, флирт и подобные действия — предусмотрен штраф в размере 60 000 дирхамов (около 1?325?400 рублей), а также последующая депортация. Помимо прочего, нельзя оскорблять местных жителей, чиновников, полицию и других лиц — штраф до 500 000 дирхамов (11?045?000 рублей). За нецензурную брань также могут выписать штраф в 2 500 дирхамов (55?225 рублей). А за проявление чувств на публике — поцелуи, объятия — придется заплатить от 2 000 дирхамов (44?180 рублей).
За неуважительное отношение к женщинам в ОАЭ грозит штраф Фото: Размик Закарян © URA.RU.
Нельзя мусорить на улице, курить и участвовать в азартных играх.
На улице за выбрасывание мусора не в урны может грозить штраф. Его размер составляет от 500 дирхамов (около 11?045 рублей). При этом за курение в неположенном месте (рестораны, транспорт, парк, общественные места) могут выписать штраф на аналогичную сумму. Проигрывание громкой музыки в автомобиле — штраф от 2 000 дирхамов (около 44?180 рублей).
Кроме того, в стране существует запрет на азартные игры. Однако какое наказание последует для тех, кто решит сыграть в них, не уточняется.
Посещение мечетей.
Тем людям, кто не является мусульманином, нельзя входить в мечети в ОАЭ. Исключением при этом являются крупные мечети, которые открыты для ограниченного посещения туристическими группами.
Запрет на фотографирование местных жителей и правительственных объектов.
Запрещается делать фото военных и гособъектов, а также территорий с усиленной охраной (органы госучреждения, иностранные диппредставительства, силовые ведомства, объекты инфраструктуры и промышленности). За нарушение данного правила туристы могут задержать.
Также не следует фотографировать посторонних людей, особенно местных жителей, правоохранителей и военных. Подобные действия расцениваются как тяжкое уголовное преступление и грозят тюремным сроком до полугода. Для того, чтобы не стать нарушителем, нужно обращать внимание на предупреждающие знаки в общественных местах, а также незамедлительно реагировать на запрещающие жесты служащих в форме.
Запреты в Таиланде.
Поведение в общественных местах.
В Таиланде нельзя трогать местных жителей и размахивать флагами других странФото: Алена Полозова © URA.RU.
Нельзя размахивать флагами других стран. Штраф — от 1 000 батов (2?430 рублей);
С 2018 года в Таиланде был введен строгий запрет на курение обычных и электронных сигарет на пляжах, балконах гостиниц, автобусных остановках, парках и природоохранных зонах. Штраф — до 100 тысяч батов (243?000 рублей). В случае курения в охраняемых природных территориях нарушителей ждет суд и не менее одного года лишения свободы;Продажа алкоголя в некоторых магазинах разрешена только в определенные часы: с 11:00 до 14:00, и с 17:00 до 00:00. Распивать спиртное допускается в специально отведенных местах, иначе могут арестовать на шесть месяцев. Делать фотографии в Таиланде можно только в местах, где нет запрещающих знаков. При этом полный запрет на фотосъемку распространяется на музеи, дворцы, резиденции короля и членов его семьи изнутри, танцовщиц направления go-go, участников травести-шоу* (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), алтари буддийских храмов, некоторые статуи Будды и местных жителей. Также нельзя делать селфи на пхукетском пляже Май Кхао — самолеты над ним садятся на крайне низкой высоте, а вспышки фотоаппаратов отвлекают пилотов;Интимная близость на пляжах в стране грозит до 30 днями ареста с последующей депортацией на родину. Также за поцелуй в общественном месте могут выписать штраф в 5 000 батов (12?150 рублей). Кроме того, за создание фото- и видеоматериалов с рейтингом 18+ грозит от пяти лет тюрьмы;Многие буддисты верят, что в голове живет душа человека, поэтому незнакомцам нельзя к ней прикасаться. Помимо прочего, в стране не следует показывать голые ступни и пятки.
Употребление наркотиков.
Употребление наркотических веществ категорически запрещено для иностранных граждан, вне зависимости от обстоятельств. В целях борьбы с распространением наркотиков местные суды приравнивают степень ответственности продавцов, курьеров и покупателей. При установлении вины продавцу может быть назначена смертная казнь, курьеру — до 25 лет лишения свободы, а покупатель может быть депортирован с пожизненным запретом на въезд в страну.
Нельзя прикасаться к монахам и оскорблять короля.
Женщинам нельзя прикасаться к местным монахам, а также садиться рядом с ним в общественном транспорте. Для всех туристов при посещении храмов нужно закрывать ноги, плечи и руки, а перед входом снять обувь. Кроме того, нельзя прикасаться к любым статуям Будды в храмах, потому что они являются священными.
Одно из особо тяжких моральных преступлений — оскорбление короля Рамы X. Так, нельзя глумиться над его портретом на купюрах и оскорблять правителя и его близких в интернете.
В Таиланде за проявление чувств на публике грозит штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Что нельзя надевать в Таиланде.
Женщинам не следует носить майки с глубоким декольте, а мужчинам нельзя появляться на улице с голым торсом. Также в обязательном порядке всем нужно носить нижнее белье — такое постановление в 1938 году вынес бывший премьер-министр Пибун Сонгкрам.
Запреты в Турции.
Поведение в общественных местах.
Мужчинам в Турции запрещено носить шорты вне пляжейФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Женщинам не следует носить слишком открытую одежду, а мужчинам запрещено носить майки и шорты вне пляжей;Курить можно только в специальных зонах;Фотографии в религиозных местах могут быть ограничены или запрещены. Туда также нужно надевать закрытую одежду и вести себя тихо. Кроме того, нельзя делать фото военных объектов, полицейских участков и их персонала;Нельзя указывать пальцем на людей и показывать жест с большим пальцем вверх;Не следует отказываться от еды и напитков, это может быть воспринято как не уважение.
Законодательные ограничения.
Запрещено оскорблять президента и госсимволы, за это могут арестовать и депортировать;Нельзя вывозить из страны артефакты;За нарушение закона о тишине могут вызвать полицию;Во время Рамадана туристам нельзя есть и пить в общественных местах;Наркотики в любом количестве и виде запрещены.
Запреты в Египте.
Нельзя забирать с собой ракушки и части достопримечательностей.
В Египте запрещено вывозить частички достопримечательностей Фото: Алена Полозова © URA.RU.
В Египте негативно относятся к тому, что туристы могут забрать с собой небольшие части культурных объектов, ракушки, кораллы и так далее. За это может грозить штраф и запрет на въезд в страну сроком на несколько лет.
Нельзя купаться после захода солнца.
После захода солнца в бассейнах купаться запрещено, в это время вода в них хлорируется. Такое же правило действует и в море. Кроме того, при купании в море нельзя ломать кораллы — штраф от 100 долларов (8?114 рублей).
Поведение в общественных местах.
Нельзя фотографировать полицейских, военную и боевую технику, административные здания и стратегические объекты военного назначения. Иногда за такое могут выписать штраф или арестовать;Уголовная ответственность предусмотрена за распитие алкоголя в общественных местах. В отелях это правило не действует;Не следует домогаться до женщин;За разбрасывание мусора — штраф.
*Травести-шоу — ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена.