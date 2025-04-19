Россиян выгнали с пляжа в ОАЭ за купальники: какие еще запреты существуют в разных странах для туристов

С 2018 года в Таиланде был введен строгий запрет на курение обычных и электронных сигарет на пляжах, балконах гостиниц, автобусных остановках, парках и природоохранных зонах. Штраф — до 100 тысяч батов (243?000 рублей). В случае курения в охраняемых природных территориях нарушителей ждет суд и не менее одного года лишения свободы;Продажа алкоголя в некоторых магазинах разрешена только в определенные часы: с 11:00 до 14:00, и с 17:00 до 00:00. Распивать спиртное допускается в специально отведенных местах, иначе могут арестовать на шесть месяцев. Делать фотографии в Таиланде можно только в местах, где нет запрещающих знаков. При этом полный запрет на фотосъемку распространяется на музеи, дворцы, резиденции короля и членов его семьи изнутри, танцовщиц направления go-go, участников травести-шоу* (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), алтари буддийских храмов, некоторые статуи Будды и местных жителей. Также нельзя делать селфи на пхукетском пляже Май Кхао — самолеты над ним садятся на крайне низкой высоте, а вспышки фотоаппаратов отвлекают пилотов;Интимная близость на пляжах в стране грозит до 30 днями ареста с последующей депортацией на родину. Также за поцелуй в общественном месте могут выписать штраф в 5 000 батов (12?150 рублей). Кроме того, за создание фото- и видеоматериалов с рейтингом 18+ грозит от пяти лет тюрьмы;Многие буддисты верят, что в голове живет душа человека, поэтому незнакомцам нельзя к ней прикасаться. Помимо прочего, в стране не следует показывать голые ступни и пятки.