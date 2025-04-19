FT: Британия захотела увеличить своё военное присутствие в Арктике

Британия может усилить присутствие в Артике, пишет Financial Times.
По данным британского издания, британская сторона думает об этом на фоне «обострения конкуренции между глобальными игроками».
В материале сказано, что рекомендации об усилении присутствия кабмин страны получит от авторов «обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики». В настоящее время данный обзор только готовится.
Известно, что в документе говорится о «необходимости инвестиций» в беспилотные системы, а также новейшие разработки в военной отрасли.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и государства Североатлантического альянса на протяжении десяти лет занимаются милитаризацией Арктики.